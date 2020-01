Le secteur de la croisière veut polluer moins avec des bateaux propulsés au gaz naturel

Le secteur de la croisière, régulièrement attaqué sur son impact environnemental, veut mettre en avant ses innovations pour moins polluer, alors que les paquebots propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL) vont monter en puissance ces prochaines années. Le 29 décembre dernier, le Costa Smeralda, géant des mers de 337 mètres de long et pouvant accueillir 6.600 passagers, a effectué son escale inaugurale à Marseille. Sa spécificité ? Être le deuxième paquebot de croisière au monde - sur les 250 en activité - à utiliser du gaz naturel liquéfié (GNL), carburant qui n'émet pas de dioxyde de soufre, réduit jusqu'à 20% les émissions de CO2, et de plus de 95% les particules fines, selon le groupe Costa.

26 bateaux en cours de construction

"Nous travaillons depuis des années sur cette technologie qui est un véritable défi. Le GNL est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, c'est le carburant fossile le plus propre", résume à l'AFP Raffaele d'Ambrosio, vice-président Europe du Nord de Costa Croisières, groupe qui tenait une conférence de presse jeudi à Paris. Actuellement, 26 paquebots destinés à être propulsés au GNL sont en construction ou en commande ferme dans les chantiers navals, soit 44% de l'ensemble des navires en projet dans le monde. Au 1er janvier 2020, la teneur en soufre des carburants marins a été limitée à 0,5%, contre 3,5% auparavant, par l'Organisation maritime internationale.

"Les réglementations sont de plus en plus strictes et les bateaux en construction les intègrent. Cette préoccupation de l'environnement ne concerne pas seulement l'armateur mais aussi le constructeur. Et l'objectif ultime de tous reste bien sûr le +zéro émission+ grâce à un +mix technologique+", met en avant François Lambert, délégué général du Groupement des industries de construction et activités navales (Gican). "Le GNL n'est qu'une technologie parmi d'autres pour améliorer l'existant, ou à tester sur ce qui se construit, comme les piles à combustible" pour stocker l'énergie, renchérit Erminio Eschena, président de Clia France qui regroupe les principales compagnies de croisière.

Celui-ci déplore que le secteur subisse "une attention surdimensionnée" en matière de pollution, "alors que des efforts et des investissements sont consentis depuis des années: un paquebot au GNL coûte un milliard d'euros".