Le secteur de la chimie et de la pharmacie s'inquiète du contexte international

Le secteur de la chimie et de la pharmacie s'octroie un bilan satisfaisant en 2018 : plus de 1800 emplois supplémentaires ont été créés en un an. C'est la plus forte croissance de l’emploi dans le secteur depuis 10 ans. Autre record : 4,5 milliards d’euros ont été investis en recherche et développement et il y a eu plusieurs gros investissements, notamment au port d’Anvers.

"Les investissements les plus spectaculaires, les annonces les plus spectaculaires, sont sans doute liés à la chimie au port d’Anvers, mais j’aimerais tout de même souligner combien, dans le domaine de la pharma, les investissements continuent également à être importants, tant en Flandre qu’en Wallonie. Nous voyons d’ailleurs le secteur de la pharma qui continue à se développer de manière tout à fait excellente dans notre pays", explique Yves Verschueren, l’administrateur délégué d’Essenscia, la Fédération de la chimie et des sciences de la vie.

Essenscia ne serait pas un vrai lobby patronal s’il n’exprimait pas aussi des soucis, et donc des revendications, en particulier sur les questions énergétiques : "On reste très soucieux sur les coûts énergétiques et également, certaines fois, sur des ambitions climatiques qui en elles-mêmes sont tout à fait respectables, mais dont on ne voit pas assez quel est l’impact de coûts et qui va supporter ces coûts", poursuit Yves Verschueren.

Taxe et énergie

Aujourd’hui, quel est le handicap que le secteur de la chimie subit par rapport aux pays voisins ? Peut-on le chiffrer ? "Des études ont été faites, entre autres avec l’aide du consultant Deloitte, et on arrive chaque fois à cette même réalité qu’en fonction du profil de consommation et de la taille de l’entreprise, la différence de prix en Belgique par rapport aux pays voisins oscille entre 15, 20 et 40%", à cause des taxes essentiellement, selon Yves Verschueren, qui rappelle au passage que dans l’ensemble des coûts d’une entreprise chimique classique, l’énergie peut représenter jusqu’à 30 ou 40% des coûts de production. Ce n’est pas rien.

Le secteur de la chimie et de la pharmacie appréhende l'année 2019 avec une certaine inquiétude. La situation se dégrade progressivement dans le secteur depuis l’été dernier. Pas plus tard que mercredi, la Banque Nationale faisait état d’une baisse de l’indice de confiance des entrepreneurs en général, et c’est également le cas dans le secteur de la chimie. C’est ce que constate Yves Verschueren pour son secteur : "On a vu les capacités de production être beaucoup moins sollicitées sur la deuxième partie de l’année et cette même tendance se poursuit sur l’année 2019, avec effectivement beaucoup d’incertitudes".

Recul du commerce international, tensions commerciales, chute attendue de la croissance économique en Allemagne, partenaire important pour la Belgique : les incertitudes autour du Brexit, les indicateurs ne manquent pas pour justifier l’inquiétude des chefs d’entreprise dans la chimie et le pharma.