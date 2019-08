Le secteur bancaire plaide pour un taux d'épargne à 0%: vers une fuite des épargnants ?

Avec un taux minimal obligatoire fixé par l’État de 0,11%, 1000 euros placés en banque ne rapportent déjà plus grand-chose. Mais pour certaines banques, c’est déjà trop. Plusieurs voix s’élèvent dans le secteur pour réclamer un taux minimal à 0%.

Actuellement, si vous placez 10.000 euros sur un compte épargne, ils vous rapporteront minimum 11 euros chaque année. Si la somme peut sembler dérisoire, elle pourrait devenir nulle à l’avenir. "Ce que l’on constate dans le secteur bancaire belge aujourd’hui, c’est que la situation a évolué aujourd’hui par rapport aux années précédentes. On avait encore des taux positifs il y a quelques années, alors qu’aujourd’hui nous avons des taux négatifs. Et surtout, ces taux négatifs semblent se maintenir dans le temps. Il est donc important d’en discuter avec la Banque Nationale et les autorités politiques", plaide Rodolphe de Pierpont, porte-parole de Febelfin, la Fédération belge du secteur financier.

Avec des taux négatifs, les banques perdent des sous lorsqu’elles placent votre argent à la Banque centrale européenne (BCE). Or, elles veulent s’y retrouver dans leurs propres comptes. En plus de la sécurité du placement, le taux d’épargne réglementé bénéficie d’une exemption fiscale. Mais à un taux de 0%, ne risquerait-on pas de voir des épargnants fuir les banques ? "Avec 270 milliards sur les comptes, l’épargne reste à des niveaux importants. Cela traduit probablement la volonté de l’épargnant de s’assurer de garder son épargne à disposition dans un contexte qui présente pourtant toute une série d’incertitudes", rassure Rodolphe de Pierpont.

Selon une récente estimation du journal l’Echo, les comptes épargne des Belges ont augmenté de 8,4 milliards d’euros sur les 6 premiers mois de l’année. C’est la plus forte augmentation depuis 2013.