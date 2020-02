Le secteur automobile allemand est-il en crise?

La "décennie dorée" de forte croissance industrielle, marque un coup d’arrêt pour l’entreprise Plasotec, implantée dans la zone industrielle de Rathenow (Brandebourg). Pour l’illustrer, son patron Tobias Weise montre un diagramme en bâtons sur les six derniers mois. À gauche, en rouge, les rentrées d’argent escomptées dans ses relations commerciales avec un sous-traitant de l’auto. À droite, en noir, le chiffre d’affaires effectivement réalisé atteste de la dégringolade.

"On a gagné jusqu’à 35.000 euros par mois avec ce produit l’an dernier mais il y a eu une coupure à l’été et c’est comme si le client avait appuyé sur 'off'. En janvier, on a gagné à peine 500 euros", déplore le créateur de l’entreprise.

Il descend de son bureau dans le hangar de stockage pour sortir un connecteur en cuivre d’un carton. "C’est une pièce qui relie des câbles aux moteurs électriques. Notre plus-value à nous, c’est de la rendre complètement lisse et résistante via un enduit plasma. Ces pièces étaient commandées par un constructeur chinois qui a tout arrêté. C’est lié aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis", affirme avec certitude le chef d’entreprise de 48 ans. Malgré la trêve commer­ciale annoncée, le coup de froid perdure.