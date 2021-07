Le Royaume-Uni va interdire les camions polluants pour 2040

Le Royaume-Uni a dévoilé mercredi sa feuille de route pour verdir les transports, avec en 2040 l’interdiction de la vente des nouveaux camions à essence et diesel, et l’arrivée dans le ciel d’avions propres si la technologie le permet.

Le ministère des Transports explique dans un communiqué que son objectif est que l’ensemble des transports soit neutre en carbone d’ici 2050, comme le prévoit la loi pour l’ensemble du pays.

Le Premier ministre Boris Johnson avait déjà décidé d’avancer à 2030, contre 2040 prévu jusque-là, l’interdiction de la vente des nouvelles voitures et camionnettes à essence et diesel.

Les camions pesant entre 3,5 et 26 tonnes seront interdits en 2035

Désormais, les camions à essence et diesel de plus de 26 tonnes seront bannis à partir de 2040. Pour ceux qui pèsent entre 3,5 et 26 tonnes, ce sera en 2035.

En outre, la flotte de 40.000 voitures et camionnettes des services du gouvernement va être entièrement électrique d’ici 2027, soit trois ans plus tôt que prévu.

Objectif identique pour le transport aérien

Pour le transport aérien, le gouvernement se donne pour objectif d’atteindre la neutralité carbone pour les vols intérieurs et tous les aéroports en Angleterre d’ici 2040, et pour les vols internationaux en 2050.

Les engagements environnementaux du Royaume-Uni sont d’autant plus scrutés que le pays va organiser en novembre la conférence sur le climat, la COP26, à Glasgow en Ecosse.