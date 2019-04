Le réseau Bancontact/Maestro/Visa sera indisponible dans la nuit de dimanche à lundi

Le réseau et les systèmes de Worldline seront temporairement indisponibles dans la nuit de dimanche à lundi, précisément de 00h15 à 04h30, en raison d’une mise à jour du système informatique de paiement électronique, indique vendredi la société de paiements électroniques Worldline.

Worldline signale aux porteurs de cartes belges que, pendant cette période, il ne sera pas possible d’effectuer des paiements électroniques avec les cartes Bancontact, Maestro et les cartes de crédit (Mastercard, VISA) dans les magasins physiques et en ligne, ainsi que dans les stations-service. De plus, les retraits d’argent aux distributeurs ne seront pas possibles.