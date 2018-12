Le redémarrage de Tihange 3 "crucial" pour l'approvisionnement

Le redémarrage du réacteur Tihange 3 sera "crucial" pour la sécurité d'approvisionnement du pays, réagit mercredi le gestionnaire du réseau à haute tension (Elia).L'exploitant Engie Electrabel a fait savoir mardi que les réacteurs Doel 1 et Doel 2 resteront indisponibles plus longtemps que prévu, soit respectivement jusqu'au 15 mars et au 28 janvier.

Tous les regards sont désormais tournés vers Tihange 3, qui devrait quant à lui reprendre du service plus vite qu'annoncé précédemment. Ce sera au plus tôt pour le 7 janvier, sous réserve du feu vert de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. "Ce n'est pas une bonne nouvelle", réagit Elia au sujet de Doel 1 et 2.

Si Tihange 3 est à nouveau disponible en janvier, la situation restera "relativement gérable" lors des deux premiers mois de l'année, qui constituent la période la plus critique en termes d'approvisionnement en électricité, assure un porte-parole. La situation est suivie de près de semaine en semaine, précise encore Elia.

Samedi, la porte-parole d'Electrabel Anne-Sophie Hugé réaffirmait au micro de La Première que "notre parc nucléaire n'est pas vétuste".