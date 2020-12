Le recyclage de nos matelas se fera progressivement dès 2021: du recyparc à l'entreprise, voici comment cela va se passer

En contrepartie, il ne faudra plus payer - en direct ou via une taxe forfaitaire - pour se défaire de son vieux matelas. On pourra s'en débarrasser gratuitement en le déposant dans un recyparc. Le cout du traitement du déchet matelas ne sera donc plus imputée au citoyen mais au consommateur.

Pour pouvoir recycler les matelas, il faudra d'abord bien les collecter. Un matelas humide n'est pas un bon candidat au recyclage. Les parcs à containers vont devoir mettre en place une collecte sélective viable dans des conteneurs adaptés en vue de protéger les matelas des intempéries et éviter les risques sanitaires.

Les régions se sont accordées sur le fond mais pas sur le timing. En effet, les échéances varient. Si en région flamande et bruxelloise, on sera apte à collecter les matelas courant 2021, les recyparcs wallons ne sont pas prêts et devront se mettre en ordre pour 2023.

Des recyparcs déjà saturés

Au recyparc de Wavre, on est encore en pleine réflexion. "A partir du premier janvier, nous allons comptabiliser les matelas qu'on reçoit" explique Etienne Offergeld, Directeur du département collectes et recyclages chez inBW. "Et on va tester un certains nombre de scénarios de reprise pour voir comment on peut les collecter de la manière la plus rationnelle, en préservant ce qui doit être préservé pour les filières de recyclage".

La mise en place d'une collecte préservante des matelas demandera pas mal d'adaptations et d'investissements à cette intercommunale qui gère 17 recyparcs dans le Brabant wallon. "On devra collecter dans des conditions qui préservent de l’humidité. Des manipulations spéciales devront être faites et là, il y a tous les aspects sanitaires qui devront être évalués pour qu'on ne demande pas n'importe quoi au personnel. Enfin, il y a le stockage qui va prendre de la place, alors que nos recyparcs sont déjà saturés".