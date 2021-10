Le projet d'accord de la CP 200 approuvé à une courte majorité

Après une consultation interne, les syndicats représentatifs au sein de la commission paritaire 200, la plus grosse du pays (plus de 480.000 employés) a approuvé le projet d'accord sectoriel "avec peu d'enthousiasme", indiquent-ils jeudi soir. Un certain nombre de conventions collectives de travail à propos des conditions salariales et de travail peuvent désormais être signées.

Le projet d'accord comprenait une augmentation salariale de 0,4%, l'octroi d'une prime corona sous forme de chèque consommation pour le personnel d'entreprises ayant amélioré leur chiffre d'affaires malgré la crise sanitaire ainsi que des mesures concernant la formation et la mobilité.