Le prix moyen d'une maison dépasse désormais 300.000 euros en Flandre, 200.000 en Wallonie: visualisez les hausses de prix

Le prix moyen d'une maison en Belgique était de 274.409 euros durant les neuf premiers mois de l'année, soit une hausse de 4,7% en comparaison avec 2019. "Si l'on tient compte de l'inflation (0,3%), cela signifie qu'une maison coûte aujourd'hui en moyenne 11.000 euros plus cher que l'an dernier."

Une reprise moins forte côté bruxellois, alors que côté wallon et flamand, on a constaté un intérêt pour les maisons rurales, 4 façades, à la campagne.

Si une augmentation est constatée dans les trois Régions, c'est à Bruxelles qu'elle a été la moins forte (+3,9%, à 497.463 euros).

En Flandre, le prix moyen d'un maison dépasse pour la première fois les 300.000 euros, tandis qu'en Wallonie (206.681 euros), il dépasse désormais 200.000 euros. Mais avec de grosses disparités: dans les Ardennes, en province de Luxembourg, le prix moyen a augmenté de 10,2% pour atteindre 224.147 euros, tandis que dans le même temps, en Hainaut, là où les maisons étaient déjà les moins chères, elles n'augmentent que de 3,4% pour atteindre le prix moyen de 163.393 euros.

Les maisons les plus chères restent celles du Brabant wallon, où elles augmentent encore de 6% pour atteindre le prix moyen de 364.499 euros.

Enfin, en province de Namur, on remarque une augmentation modérée de 4,3% pour un prix moyen de 212.191 euros.

Hausse importante du prix des appartements

Concernant les appartements, le prix moyen sur les neuf premiers mois s'élevait à 243.818 euros en Belgique, soit 6,7% de plus que sur la même période l'année dernière et "la plus forte hausse depuis 2011".

Dans la capitale, le prix moyen d'un appartement dépasse le seuil des 270.000 euros pour la première fois (274.464 euros, +8,3%).

C'est également en Wallonie que le prix moyen de ce type de bien est le moins important, estimé à 189.255 euros (+6,6%). C'est aussi cette région qui enregistre la plus faible augmentation du prix moyen d'un appartement sur cinq ans (+16.000 euros en tenant compte de l'inflation).

Sur les neuf premiers mois de 2020, en Wallonie, c'est dans le Brabant wallon que le prix moyen a le plus augmenté (+11,9%, 276.949 euros), alors que l’augmentation est moins forte dans la province de Liège (+4,9%) et dans la province de Namur (+4,4%).