Le prix du gaz s’envole sur les marchés, la facture du consommateur belge flambe : pourquoi ? Que faire ?

Gaz et électricité: solutions face à la hausse des prix - On n'est pas des pigeons (105/183) -... Le gaz et l'électricité nous jouent un bien mauvais tour comme l'explique Olivier Corroenne: le prix de l'électricité a augmenté de 25 % et celui du gaz a doublé ! Alors, comment réagir ? Selon Julie Frère, porte-parole de Test-Achats, si vous avez un contrat fixe intéressant, il ne faut pas bouger sauf si ce contrat arrive à échéance. Dans ce dernier cas de figure, il va falloir comparer les fournisseurs et les formules tarifaires et fixer la moins chère du moment. Pour les contrats variables, il faut bloquer le tarif fixe le plus intéressant et réévaluer dans quelques mois. Et, ajoute Olivier Corroenne, pour comparer les prix, vous disposez de plusieurs sites dont celui de Test-Achats. Et enfin, pour changer de contrat d'énergie, vous pouvez le faire n'importe quand, sans frais et avec un préavis de quatre semaines.