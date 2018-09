Les prix du gaz et de l'électricité augmentent: que faire pour réduire votre facture?

Les factures de gaz et d'électricité connaissent une hausse significative depuis quelques mois. Mais de quels frais se compose une facture d'électricité ? Et est-il possible pour le consommateur de limiter les coûts ? La première chose à savoir, c'est que votre facture se compose de trois grandes sources de coûts qui n'évoluent pas forcément en parallèle.

"Il y la 'commodité', c'est-à-dire ce qui va dans la poche du fournisseur. Il y a les frais de réseau : distribution et transport. C'est ce qui va dans la poche des gestionnaires de réseau et de distribution. Et puis il y a également les taxes et surcharges qui vont dans la poche de l'Etat ou des Régions en fonction de ces prélèvements-là", détaille Stéphanie Grevesse, porte-parole de la CwaPE, la commission wallonne pour l'énergie

Selon une étude de la CwaPE, l'augmentation des prix au premier semestre de cette année est due exclusivement à la composante énergie, pas au transport ni aux taxes. L'augmentation va de +2,6% pour le gaz à +3,65% pour l'électricité. Ces chiffres ne reflètent que la situation du client résidentiel wallon moyen, mais ils donnent tout de même une bonne idée de la réalité. Quant à savoir si votre facture a effectivement augmenté, ça dépend si vous avez un contrat variable ou fixe et, dans ce cas, si le contrat vient d'être renouvelé ou pas.

Comparer les fournisseurs

Il est difficile de dire par contre s'il vaut mieux opter pour un contrat qui fixe le prix de l'énergie pour une ou plusieurs années ou s'il vaut mieux choisir un contrat variable. Les deux attitudes peuvent avoir du sens. Si vous pensez que les prix de l'énergie vont augmenter, alors il vaut mieux un contrat fixe. Si vous pensez qu'ils vont baisser, mieux vaut un contrat variable.

Si la plupart des consommateurs ont choisi activement leur fournisseur d'énergie, ils n'ont pas forcément choisi le contrat le plus avantageux pour eux sur le plan financier.

Dans ce contexte, Stéphanie Grevesse conseille aux consommateurs de "simuler leur consommation grâce au simulateur tarifaire de la CWaPE pour voir quel serait le produit le plus intéressant pour eux à un moment donné. A l'approche du terme de leur contrat, voir si celui-ci est bien adapté ou s'il vaudrait mieux le changer chez le même fournisseur ou chez un autre. Chaque fournisseur a tout un panel de produits. Ils en offraient une soixantaine le semestre passé. Donc voir quel est le produit le plus adapté à leur profil de consommateur".

>>> Cliquez ici pour accéder au simulateur tarifaire de la CWaPE