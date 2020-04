Le prix du baril aux Etats-Unis continue de s'effondrer et lâche plus de 30%

Le prix du baril de pétrole américain poursuivait sa chute libre lundi perdant plus de 30% sous 13 dollars le baril, son plus bas depuis plus de deux décennies, face à une chute vertigineuse de la demande et des réserves américaines près de la saturation. La cause de cette chute: la crise mondiale de coronavirus.

Le baril américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mai, dont c'est le dernier jour de cotation, dégringolait de 32,30% à 12,41 dollars vers 11H25 GMT, soit son plus bas niveau depuis 1999. A titre de comparaison, il valait environ 114 dollars en 2011.

Une crise mondiale

Samedi, la RTBF rappelait que le prix du baril de pétrole tournait encore autour de 60 dollars il y a quelques mois. Mais les cours ont atteint récemment des niveaux inédits depuis 2002. Le prix du baril selon le panier de l’Opep, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, se situe juste au-dessus de 21 dollars.

Conséquence, des prix à la pompe très bas. Mais selon Sylviane Delcuve, économiste chez BNP Paribas, "dans ces circonstances particulières, il n’y a pas grand monde qui en profite". Beaucoup de Belges en profitent pour réaliser leurs commandes de mazout de chauffage et les citernes se remplissent. De plus, "les livreurs ont du travail, c’est bien pour les sociétés de transport de mazout. Mais par rapport à la déferlante économique, c’est une goutte d’eau dans l’océan."