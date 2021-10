Le prix des timbres augmentera à partir du 1er janvier 2022

Le prix des timbres augmentera au 1er janvier 2022. Le timbre-poste Non Prior, acheté à la pièce, passe de 1,10 euro à 1,19 euro. Le timbre-poste Prior voit son prix unitaire passer de 1,60 euro à 1,89 euro, indique jeudi bpost.

Cette révision des tarifs des timbres-poste compense partiellement l'augmentation des coûts par lettre distribuée causée par la forte diminution du courrier (- 31% au cours des 5 dernières années) en raison de l'augmentation de la communication digitale. Cette adaptation des prix, permet de continuer à garantir à chaque citoyen, un service postal universel de qualité sans subvention par l'État belge, explique bpost.

Par ailleurs, le tarif d'affranchissement d'un envoi normalisé expédié en Europe passera à 2,09 euros à l'achat de minimum 5 timbres-poste et à 2,23 euros pour un achat à l'unité.

Pour les envois expédiés hors Europe, le tarif international s'élèvera à 2,31 euros à partir de 5 timbres-poste et à 2,45 euros à l'unité.

L'IBPT a approuvé cette hausse tarifaire de 6,37 % en moyenne demandée par bpost. Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, bpost pourra augmenter les tarifs pour le panier des petits utilisateurs, soit les lettres et colis standard nationaux et internationaux pour les particuliers et pour les petits professionnels. Comme les années précédentes, l'augmentation tarifaire concernera notamment les envois de correspondance (prior).