Le prix des pâtes va grimper en Italie en raison des intempéries

Les Italiens vont bientôt devoir débourser un peu plus pour acheter des pâtes. Les récoltes de blé dur n'ont pas été bonnes en raison de conditions climatiques extrêmes. Une pénurie de cette céréale est à craindre, entraînant de plus hauts coûts de production. Le prix de vente des spaghetti et des penne devrait donc augmenter d'ici la fin de l'année, prédit Giuseppe Ferro, responsable d'une des plus grandes marques de pâtes italiennes La Molisana, dans le quotidien Il Sole 24 Ore.

Le Canada est en général l'un des principaux fournisseurs de cette importante matière première, mais la chaleur et la sécheresse n'ont pas permis d'obtenir le rendement habituel. En août, les exportations de cette céréale depuis les ports de la côte ouest du Canada étaient inférieures de 41% par rapport au mois d'août 2020. L'hiver assez rude en Russie et un été très humide en Europe n'ont pas contribué à augmenter la production.

Selon M. Ferro, les fabricants sont en train de constituer des stocks de céréales pouvant tenir deux ans. Mais la situation reste problématique car la semoule de blé, elle, ne se conserve qu'un mois.