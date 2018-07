Le prix des casquettes "Make America Great Again" pourrait doubler à cause des tarifs douaniers américains

C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Il y a deux semaines, le président américain Donald Trump a appliqué des tarifs douaniers américains de 25% sur 34 milliards d'importations chinoises. Et la casquette "Make America Great Again" de Donald Trump fait partie des produits concernés, selon ABC News.

David Lassoff, manager de IncredibleGifts qui fabrique ces casquettes, explique que son entreprise importe les casquettes rouges de Chine et les brodent ensuite aux États-Unis. À la suite de la décision prise par le président américain, l'entreprise située en Californie envisage de fabriquer et de broder ces articles aux États-Unis, ce qui engendrerait une hausse importante des prix. "Nous vendons généralement nos casquettes entre 9 et 12 dollars, mais cela pourrait grimper à 20 dollars si nous devions les fabriquer et broder ici", indique David Lassoff.

Selon le chef de la société, certaines entreprises chinoises l'ont averti qu'ils étaient "nerveux" quant à l'impact de ces tarifs douaniers et qu'ils pourraient demander un prix plus élevé par commande.

Le cabinet du représentant au commerce des États-Unis n'a pas répondu à la demande de commentaires d'ABC News.