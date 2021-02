Le prix de l’essence retrouve ses niveaux d’il y a un an : quels facteurs expliquent cette hausse ?

Ce jeudi, le prix de l’essence a augmenté de trois centimes au litre, ramenant ainsi les prix à des niveaux d’il y a un an. Le coupable est tout trouvé, c’est le baril de pétrole. Le prix du Brent, pour vous donner cet exemple, avait plongé sous les 20 dollars avec la crise sanitaire et il vaut aujourd’hui trois fois plus, 66 dollars ce matin.

Pour Jean-Benoît Schrans, Fédération pétrolière belge, il faut y voir une conséquence de la reprise économique, mais aussi l’effet des stratégies des pays producteurs de pétrole. "Comme toujours, il y a plusieurs éléments qui interviennent dans la fixation des prix du baril et qui expliquent la situation d’aujourd’hui. La première raison, c’est qu’on voit une reprise progressive de l’économie au niveau mondial, et qui dit reprise économique, dit aussi naturellement du transport et de la demande de carburant."

"Il y a un autre élément qui joue, ce sont les accords de l’OPEP + sur des accords de contrôle du niveau de production. Ils ont diminué la production au niveau mondial et ça a un impact sur la hausse des prix. Il y a aussi un autre élément qui a joué maintenant, c’est la production américaine qui a connu un ralentissement suite à la vague de froid qui a frappé le Texas, qui est quand même le poumon énergétique américain."