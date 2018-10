Le président d'Aviapartner demande d'étendre le service minimum dans le secteur aérien

Au terme de presque sept jours de grève qui ont créé un certain chaos à Brussels Airport, un accord a été trouvé entre Aviapartner et les syndicats ce jeudi. La direction se dit satisfaite de cet accord, qu'elle juge équilibré, mais regrette évidemment les désagréments subis par "100.000 passagers" suite à la grève spontanée des travailleurs de la société de gestion de bagages.

Dans un communiqué, Laurent Levaux, Président d’Aviapartner Group, en appelle au législateur belge pour qu’il "réfléchisse et étudie la possibilité d’étendre le service minimum dans le secteur aérien et ne le limite pas au seul contrôle du trafic aérien (Belgocontrol). En Espagne, la loi prévoit un service minimum dans des secteurs importants tels que le transport, les soins de santé et la fourniture d’eau et d’électricité".

En effet, dans le dossier des services minimums en cas de grève, le gouvernement n'a pas spécialement mis la priorité sur le secteur aérien. L'accord gouvernemental n'évoque en effet que le contrôle aérien, et non les services alentours.