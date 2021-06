Le premier armateur mondial en faveur d'une importante taxe carbone pour le transport maritime

Le premier armateur mondial, le géant danois Maersk, a proposé mercredi l'instauration d'une taxe carbone de 150 euros par tonne de CO2 sur les carburants dans le transport maritime pour encourager le recours aux énergies vertes.

Le patron du leader mondial du transport maritime de conteneurs, Søren Skou, a proposé que le secteur soit soumis à une taxe carbone d'au moins 450 dollars (368 euros) par tonne de carburant, correspondant à 150 dollars par tonne de CO2, dans une publication sur LinkedIn.

Cette taxe sera "destinée à combler le fossé entre les carburants fossiles utilisés par les navires aujourd'hui et les alternatives plus écologiques qui sont actuellement plus coûteuses", a-t-il défendu.

Cette proposition intervient alors que l'Organisation maritime internationale (IMO), qui dépend des Nations Unies, se réunit mi-juin à Londres, et doit notamment se pencher sur les objectifs de réduction des émissions du transport maritime.

Bien qu'il soit lui-même un gros consommateur de carburants, Maersk pousse pour une politique ambitieuse en la matière et juge que l'IMO ne va pas assez vite dans ces régulations.

Le groupe basé à Copenhague, qui emploie plus de 80.000 personnes et possède ou exploite quelque 700 navires parmi les plus grands du monde, ambitionne de devenir neutre en carbone à l'horizon 2050 et a rapporté une baisse de près de 42% de ses émissions en 2020.

En février, le transporteur danois avait annoncé le lancement en 2023 de son premier navire fonctionnant au bio-méthanol, présenté comme "neutre en carbone", avec sept ans d'avance sur le calendrier initial.

Le secteur maritime, qui émet environ 940 millions de tonnes de CO2 par an soit 2,5% des émissions mondiales selon l'IMO, utilise aussi les carburants les plus polluants, comme le fioul lourd.