"Le pouvoir d’achat moyen des Belges n'a augmenté que de 5 % en 23 ans"

Selon les perspectives économiques générales et régionales du Bureau du Plan, il faudra attendre 2020 pour que le pouvoir d’achat revienne à son niveau d’avant la crise de 2008. Philippe Defeyt, le président de l’Institut pour un développement durable, voit trois raisons essentielles pour expliquer la lenteur de l'évolution du pouvoir d'achat : "C’est bien sûr la crise. Ensuite c’est le recul des intérêts des revenus du patrimoine, et en particulier des intérêts. Et puis bien sûr c’est le saut d’index qui est intervenu il y a peu en Belgique. Tout cela ensemble fait qu’aujourd’hui le pouvoir d’achat moyen a augmenté de seulement 5% par rapport à 1995."

Différence entre les régions

Au niveau belge, le revenu moyen par ménage tourne autour de 30 000 euros nets par an, mais cela varie fortement en fonction des régions, explique Philippe Defeyt: "Ces différences sont le résultat des évolutions passées de la crise qui, dès le départ, a pesé plus fort en Wallonie. L’écart a continué à se creuser jusqu’à il y a une dizaine d’années. Depuis, l’écart en termes de revenu disponible est resté stable entre les différentes régions et entre les régions et le national. Néanmoins, il faut constater que le pouvoir d’achat en Wallonie et à Bruxelles est toujours significativement inférieur à celui de la Flandre."

Cet écart existe à la fois en termes de revenu disponible par personne ou par ménage, mais aussi en termes de PIB, donc de produit intérieur brut. Mais l'expert, qui est membre d'Ecolo mais qui n'occupe plus de mandat, ne s'affole pas : "Cela ne veut pas dire que la situation ne s’améliore pas en Wallonie : depuis une dizaine d’années, les choses se passent un peu mieux, mais on n’a toujours pas réussi à combler l’écart."

Les intérêts sont en chute

Par ailleurs, les intérêts touchés par les ménages en Belgique ont été réduits de 92% par rapport à 1995. "Je ne sais pas si on se représente... c’est divisé par 10 !", commente Philippe Defeyt. Ce changement pèse sur le revenu disponible d’un certain nombre de ménages, en particulier sur celui des pensionnés, qui avaient pris l’habitude d’avoir un petit complément de pension au travers des intérêts qu’ils touchaient.

En ce qui concerne les personnes les plus pauvres, elles ont une structure de consommation et des budgets de ménages qui sont différents de la moyenne de la population. Par exemple, elles consacrent proportionnellement beaucoup plus d’argent que les autres au loyer, à l’énergie et à l’alimentation. "Quand on tient compte de tout cela, le pouvoir d’achat du revenu d’intégration a augmenté de 15% depuis 1995 et il a particulièrement augmenté au cours des dernières années grâce à ce qu’on appelle la liaison au bien-être, c’est-à-dire une augmentation du revenu d’intégration au-delà de l’indexation. Et cette liaison au bien-être a été accordée à la fois sous le gouvernement Di Rupo et sous le gouvernement Michel, qui est en cours pour le moment", conclut Philippe Defeyt.