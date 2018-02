Le portrait de Marc Coucke, son empire économique et sportif

Marc Coucke est ce qu’on appelle un self-made man. Un homme d’affaires qui s’est fait un nom tout seul avec des investissements fructueux dans des entreprises pharmaceutiques et des clubs sportifs. Né à Gand en 1965, il est aujourd’hui à la tête d’une fortune personnelle estimée à 1,3 milliard d’euros. Il est l’une des trois personnalités belges les plus fortunées du monde derrière Albert Frère (4.9 milliards d’euros) et Pathok Chodiev (2 milliards d’euros). TOP 3 des Belges les plus riches du monde selon le magazine Forbes

Top 3 des Belges les plus riches du monde selon le magazine Forbes - © RTBF - Cristian Abarca

Marc Coucke, un homme d’affaires visionnaire En 1987, il co-fonde l’entreprise pharmaceutique Omega Pharma. En deux décennies, le Gantois parvient à faire de cette entreprise belge, une multinationale qui compte plus de 2000 personnes. Omega Pharma est devenu leader dans la vente de produits de beauté et de santé. Marc Coucke voit grand et pour promouvoir davantage sa marque, Omega Pharma devient le sponsor officiel de l’équipe cycliste belge Quick-Step en 2003. Marc Coucke, détenteur à plus de 90% des parts d’Omega Pharma, décide en 2014 de vendre son entreprise à Perrigo, un groupe américano-israélien spécialisé dans la pharmaceutique. Sur cette reprise, l’homme d’affaires flamand réalise une plus-value d’1,45 milliard d’euros. Un bénéfice dont Marc Coucke s’étonne de ne devoir payer aucun impôt à l’État belge. Depuis plusieurs mois, Perrigo attaque Marc Coucke en justice sur cette vente. Le groupe américain estime qu’Omega Pharma a embelli son bilan financier pour vendre l’entreprise au prix fort et réclame aujourd’hui, 1,9 milliard d’euros à Marc Coucke pour la fraude. Le Gantois pourrait y perdre toute sa fortune. Perrigo attaque Marc Coucke en justice

Perrigo attaque Marc Coucke en justice - © RTBF - Cristian Abarca

De Pairi Daiza à Durbuy : toujours plus d’investissements en Wallonie Marc Coucke reste un homme d’affaires dans l’âme et c’est en Wallonie que le Gantois a décidé d’investir massivement ces dernières années. En 2016, Marc Coucke investit dans le tourisme et concentre ses achats dans la très huppée commune ardennaise de Durbuy. Il achète le parc de "Durbuy Aventure" et c’est le début d’une véritable razzia dans la plus petite ville de Belgique. Hôtels, restaurants, petit train touristique, etc., il rachète tout ou presque et certains habitants craignent de voir Durbuy se transformer en petit "Marc Coucke city", vidé de son âme. Durbuy racheté petit à petit par Marc Coucke

En 2015, Marc Coucke avait surpris tout le monde en s’associant à Eric Domb. Les deux hommes annoncent une OPA (une offre publique d’achat) volontaire sur Pairi Daiza. Autrement dit, une manière de faire sortir le parc animalier wallon de la Bourse en rachetant les parts qui leur manquent et devenir les deux seuls propriétaires des lieux. Marc Coucke continue ses investissements en Wallonie, dans le secteur pharmaceutique chez Mithra Pharmaceuticals à Liège et dans Fagron. En octobre dernier, l’investisseur flamand a lancé une campagne de prévention du cancer colorectal en Wallonie au côté de l'ASBL Stop Darmkanker. Marc Coucke a aussi des parts dans Versluys Groep, une entreprise de construction immobilière. Retrouvez sur cette carte, les investissements de Marc Coucke

Un passionné de foot, des tribunes à la présidence de clubs Pour de nombreux amateurs de foot, Marc Coucke c’est le tonitruant président du club de foot d’Ostende. Un club qu’il acheté en 2013 et dont il était le président. Les supporters ostendais vouent un véritable culte à ce président atypique toujours dans les tribunes aux côtés des fans, souvent une bière à la main. En septembre 2014, l'homme d'affaires devient officiellement le troisième actionnaire le plus important de club de foot du LOSC, club de Lille dont il est également sponsor maillot la même année avec la marque Etix. En décembre dernier, Marc Coucke annonce qu’il achète 70% des parts du RSC Anderlecht, détenue jusqu’ici par la famille Vanden Stock-Collin pour 80 millions d’euros. Pour éviter tout conflit d'intérêts, il devait vendre le KV Ostende dont il est propriétaire. La semaine dernière, Marc Coucke cède Ostende à Peter Callant, un homme d’affaires flamand issu des assurances. Marc Coucke occupera officiellement la présidence du RSC Anderlecht le 1er mars prochain. Marc Coucke dans son club de cœur au KV Ostende