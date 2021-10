Le port de Zeebrugge s’attend à souffrir de la pénurie de chauffeurs au Royaume-Uni

Le port de Zeebrugge s’attend à ce que la pénurie de chauffeurs de camions et les problèmes de congestion outre-Manche affectent négativement ses activités, a indiqué son CEO lundi. Le port flamand n’en a pas moins réalisé une croissance sur les neuf premiers mois de 2021.

"Si nous regardons les chiffres de croissance mois par mois, on remarque un léger ralentissement. Les défis actuels dans la chaîne logistique en Europe, comme la pénurie de chauffeurs britanniques et les problèmes de congestion ne seront pas résolus à court terme et nous nous attendons à ce qu’ils aient un effet négatif sur notre port", a commenté le patron du port de Zeebrugge, Tom Hautekiet.

De janvier à septembre, le port sur la mer du Nord a traité un total de 36,4 millions de tonnes de marchandises, soit 3,6% de plus que lors de la même période de 2020. Le trafic de conteneurs bondit de près de 20%, à 15,6 millions de tonnes.

Le trafic roulier (roll-on/roll-off) et le segment des voitures neuves, deux spécialités de Zeebrugge, sont en hausse de respectivement 10,6 et 11,3% par rapport à 2020 mais restent en baisse par rapport à 2019.

Le secteur des croisières a par ailleurs redémarré en septembre, après la crise sanitaire. Cet automne, 30 croisières figurent au planning.