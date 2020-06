Le port d'Anvers accueille le plus grand porte-conteneurs du monde

Le porte-conteneurs HMM Algeciras, le plus grand mais aussi plus récent porte-conteneurs au monde, est arrivé dans la nuit du 11 juin au port d'Anvers, annonce ce dernier dans un communiqué vendredi.

Le navire coréen, livré le 24 avril dernier par le chantier naval Daewoo Shipping & Marine Engineering's Okpo mesure 400 mètres de long, 61 mètres de large. Son équipage est composé de 23 membres. En provenance de Yantian (Chine), il partira pour Londres samedi.

Il s'est arrêté à Anvers pour charger et décharger des conteneurs. Ce porte-conteneurs est capable de transporter 23.964 EVP (équivalent 20 pieds).

"Nous sommes restés opérationnels à 100% pendant la pandémie, et même si la crise du coronavirus aura un impact sur nos chiffres, nous continuons d'avoir foi en l'avenir. Aussi, nous sommes ravis d'accueillir le HMM Algeciras. Nous affichons ainsi la capacité de notre port à accueillir les plus grands porte-conteneurs", souligne Jacques Vandermeiren, CEO du Port d'Anvers, cité dans le communiqué.

"Les débuts du HMM Algeciras en Europe et sa première escale dans le port d'Anvers ont une forte signification symbolique. Je pense que des navires de la classe 24K serviront à assurer un partenariat mutuel entre le port d'Anvers et HMM", ajoute Bae Jae-hoon, président et CEO de HMM.