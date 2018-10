Le PIB italien cale au 3e trimestre, après trois ans de hausse

Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Italie est resté stable au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, marquant une pause après plus de trois ans de croissance, selon une estimation publiée mardi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Déçus et inquiets en raison des choix budgétaires du gouvernement, basés sur des prévisions de croissance optimistes, les marchés ont plongé après l'annonce de l'Istat. Vers 10H25, l'indice phare de la Bourse de Milan, le FTSE Mib, perdait 0,87% à 18.875 points, tandis que le spread, le très surveillé écart entre les taux d'emprunt allemand et italien à dix ans, atteignait de nouveau le seuil symbolique des 300 points.

Cette stagnation reflète "la faiblesse persistante de l'activité industrielle -apparue l'année passée après une phase d'expansion intense- à peine contrebalancée par la petite croissance des autres secteurs", l'agriculture et les services, a expliqué l'Istat.

Par rapport au troisième trimestre 2017, le PIB a progressé de 0,8%, après une hausse de 1,2% au deuxième trimestre, selon des chiffres corrigés des effets du calendrier. Sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance atteint 1%.

Optimistes, Salvini et les siens tablent sur 1,5% de croissance

La troisième économie de la zone euro, durement frappée par la crise économique et même par une récession en 2012-2013, n'a renoué avec la croissance qu'en 2014 et celle-ci est depuis toujours demeurée exsangue. Elle a atteint 1,5% en 2017, contre 2,3% en moyenne dans la zone euro.

Le Fonds monétaire international (FMI) table sur une croissance du PIB italien de 1,2% en 2018 et de 1% en 2019, et la Commission européenne de 1,3% puis de 1,1%. Dans ses prévisions de budget pour 2019, la coalition populiste au pouvoir à Rome s'est montrée beaucoup plus optimiste puisqu'elle table sur 1,5%.