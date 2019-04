Le pétrole dépasse 75 dollars pour la première fois depuis fin octobre

Le baril de Brent a dépassé jeudi les 75 dollars pour la première fois depuis fin octobre, dopé par le durcissement à venir des sanctions américaines sur l'Iran.

Vers 08h30 GMT (10h30 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin culminait à 75,35 dollars à Londres, en hausse de 78 cents par rapport à la clôture de mercredi. A New York, le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance gagnait 19 cents à 66,08 dollars, quelques minutes après avoir atteint 66,16 dollars, un plus haut également depuis six mois.