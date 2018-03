Le PDG du groupe ING va recevoir une augmentation de 50%

Aux Pays-Bas, l'augmentation du salaire de Ralph Hamers, PDG du groupe ING, suscite la polémique. Il va bénéficier d'une hausse de salaire de 50% cette année en un coup. De nombreux responsables politiques et syndicalistes néerlandais pensent que c'est inapproprié, rapporte la VRT.

Par éviter tout quiproquo: cette affaire concerne le dirigeant du groupe financier ING dont le siège social se trouve à Amsterdam. La banque belge ING fait partie de ce groupe et a son propre CEO, Erik Van Den Eynden. Le Groupe ING emploie plus de 50 000 personnes dans 40 pays.

Ralph Hamers va percevoir cette prime entièrement en actions. Il évite ainsi le plafond de bonus de 20% qui s'applique aux sociétés financières aux Pays-Bas. Son salaire va ainsi s'élever à plus de 3 millions d'euros par an. Et la pilule est difficile à avaler, car ING est en pleine restructuration aux Pays-Bas. En outre, il y a dix ans, ING a été sauvée par l'argent des contribuables néerlandais pendant la crise financière.

En Belgique aussi, ING a mis en place un plan de restructuration: la direction d'ING Belgique souhaite supprimer quelque 3.150 équivalents temps plein d'ici 2021.