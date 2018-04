Le patron de l'aéroport de Charleroi voudrait fusionner avec Bierset: "On sera plus fort ensemble"

Alors que l'aéroport de Charleroi s'approche des 8 millions de passagers par an, son patron, Jean-Jacques Cloquet estime qu'il faut "vraiment" réfléchir à "un aéroport wallon global". C'est ce qu'il a déclaré ce lundi dans Matin Première à l'occasion d'une émission spéciale en direct de l'aéroport de Charleroi.

Quant à savoir s'il pense à un rapprochement comme à Paris entre Roissy et Orly, il répond : "Exactement ! Je crois que Liège et Charleroi sont très complémentaires. On parle toujours de la guerre des bassins, mais non, pas du tout, je m'entends très bien avec mon collègue. Il y a le cargo, il y a le passager, il y a des synergies. Je pense qu'on sera beaucoup plus forts ensemble, et d'avoir une structure, je crois que c'est un superbe projet. Moi j'ai 57 ans, donc je ne le fais pas pour être chef de tous, ça ne m'intéresse pas, c'est surtout réaliser un super projet pour la génération qui nous suit".