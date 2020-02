Le patron de Barclays visé par une enquête sur ses liens d'affaires avec Jeffrey Epstein

Affaire Epstein : des victimes présumées auditionnées - JT 13h - 28/08/2019 Jeffrey Epstein était un célèbre financier américain. J'en parle au passé car il s'est suicidé en prison le 10 août dernier. Et s'il était incarcéré, c'est parce qu'il était accusé de multiples agressions sexuelles sur mineures. La mort de l'accusé n'a pas empêché la tenue d'une audience devant un tribunal. Un juge avait en effet invité les victimes présumées à venir décrire ce qu'elles avaient vécu. Certaines ont pris la parole directement, d'autres l'ont fait via leur avocat. Toutes témoignent de la souffrance qu'elles vivent encore aujourd'hui. Et puis, lors de l'un de ces témoignages, le nom du Prince Andrew d'Angleterre est apparu.