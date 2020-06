Le parquet fédéral a mené une perquisition à la centrale nucléaire de Doel

Le parquet fédéral a mené, mercredi, une perquisition sur le site de la centrale nucléaire de Doel. L’exploitant Engie Electrabel a confirmé l’information relayée par la VRT.

La perquisition est toujours en cours. Il est aussi question d’une perquisition au siège central d’Engie à Bruxelles. L’entreprise n’a pas confirmé.

"Dans le cadre d'une enquête en cours, une recherche est en cours sur le site de la centrale nucléaire de Doel. Nous coopérons pleinement", a déclaré une porte-parole.

Le parquet enquête sur un acte de sabotage dans la centrale nucléaire de Doel 4. En août 2014, quelqu'un y a ouvert la vanne d'une ligne de lubrification. En conséquence, la turbine s'est bloquée et le réacteur s'est arrêté. Il n'y a jamais eu de danger nucléaire, mais les dégâts matériels ont été énormes : plus de 100 millions d'euros. La centrale a dû être fermée pendant une longue période, et l'Engie Electrabel a également subi des dommages importants à sa réputation.