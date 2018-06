Le Panama, l'équipe la moins chère du Mundial, a-t-il une chance de gagner?

Le Panama est l'équipe qui a la valeur marchande la plus faible des participants à la Coupe du monde. Valeur totale, si on additionne les 23 joueurs: 8,23 millions d'euros. La Belgique, elle, est la quatrième équipe la plus chère selon le site de référence TransferMarkt. Ensemble, les 23 Diables valent 754 millions. C'est 91 fois de plus que nos premiers adversaires! L'Observatoire du football CIES fait d'autres calculs mais les proportions sont les mêmes. Mais est-ce que l'équipe la plus chère gagne forcément sur le terrain?

Non évidemment. Et c'est ça qui fait le sel du sport. S'il suffisait de faire le classement des plus gros budgets pour connaître le gagnant, il n'y aurait plus de plaisir. Mais c'est rare que David batte Goliath.

Les équipes les plus riches gagnent (presque) toujours

Selon l'économiste Szymanski et le journaliste Simon Kuper, le budget d'une équipe est corrélé à 80% avec ses résultats sportifs. Pour Jean-Michel De Waele, politologue à l'ULB et spécialiste des relations entre le sport et la politique, valoir plus que l'adversaire augmente considérablement les chances de gagner: "Dans les grands championnats, en Ligue des Champions, ce ne sont plus jamais les plus petits qui gagnent. Le football est guidé par l'argent, et c'est bien l'argent qui permettent aux clubs de gagner les grandes compétitions". Et c'est d'autant plus vrai dans les championnats, dans lesquels il faut être régulier, contrairement aux compétions à élimination directe où tout peut basculer en un match.

Restent toujours les 20% d'incertitude : une blessure, une faute d'arbitrage, une mauvaise ambiance dans l'équipe, un mauvais jour pour l'adversaire,... Ces 20% de surprise qui ont permis à la Grèce de gagner l'Euro 2004 contre tous les pronostics, qui ont permis au petit Poucet de Leicester de devenir champion d'Angleterre en 2016, qui ont permis à Montpelier de terminer le championnat de France en tête en 2012, devant les stars parisiennes du PSG.

Pour gagner, il faut dépenser même si ce n'est pas une garantie absolue de gagner. Surtout en football.

Le foot est unique parce que c'est là qu'il y a le plus de surprises

Le football, plus que les autres sports, est sujet à ces coups de théâtre, malgré les quantités d'argent en jeu. "En tennis, compare Jean-Michel Dewaele, si vous prenez un joueur amateur, il ne battera jamais Nadal. Un amateur, ne battera jamais le champion olympique sur 100m. En football, un club amateur, sur un match, peut battre le Real Madrid. Le Panama, sur un match, aurait pu battre la Belgique. Et ça, c'est beaucoup plus vrai en football de dans n'importe quel autre sport. Et c'est ça qui fait sa spécificité, qui fait qu'on continue de regarder. Le jour où une équipe moins riche ne pourra plus battre un gros club, le foot deviendra un sport comme un autre".