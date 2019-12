Le palladium plus cher que l'or : nouvelle valeur refuge ?

Le palladium est un métal noble et rare, classé désormais comme métal précieux. Et pour cause, le prix de l’once a frôlé les 2000 dollars ce 17 décembre: il dépasse le cours historique de l’or! Depuis le début de l’année, son prix a littéralement flambé, plus 58%. Depuis 10 ans, son prix a plus que quadruplé.

C’est la huitième année consécutive que la demande dépasse l’offre. On peut parler d’un déficit structurel. La flambée des prix s’explique.

Métal rare très prisé dans l'automobile

Le métal rare est très prisé dans le domaine de l’automobile, il est utilisé en particulier dans la production des pots catalytiques des voitures à essence. "Près de 80% de la demande provient de là": affirme, l’économiste Erik Joly : "C’est un métal qui résiste relativement bien à la chaleur, qui ralentit la rouille et qui profite des nouvelles normes antipollution en Chine mais aussi en Europe. Il y a aussi le basculement actuel du parc automobile du diesel à l’essence."

Des gisements très peu nombreux

La demande ne cesse d’augmenter et de l’autre côté, les ressources s’épuisent. Les sites de production sont peu nombreux. Les quelques mines se situent en Russie, en Afrique du Sud et au Canada. Il n’y a pas eu de nouvelles découvertes de gisements depuis des décennies. La commission européenne l’a placé dans les métaux critiques.

Alors le palladium sera-t-il la nouvelle valeur refuge à la place de l’or ? Selon certains économistes, l’once pourrait atteindre les 2500 dollars en 2020. Mais Erik Joly, chef économiste à la banque ABN AMRO, tempère : "L’or est une valeur reconnue depuis 6000 ans comme un moyen de paiement. Le palladium, c’est autre chose, il est lié à l’évolution d’un secteur à savoir, le secteur automobile. A partir du moment où surviendrait un ralentissement de l’économie, le palladium risque de perdre de ses couleurs."