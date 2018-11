Le Pacte de l'ONU sur les migrations à nouveau au centre des débats: la FEB appelle à dépasser ces "chamailleries"

C'est toujours le bras de fer à propos du Pacte Migration de l'ONU. Pacte dont la N-VA ne veut pas, mais que le Premier Ministre Charles Michel s'était engagé à signer. Du côté de l'opposition on met la pression. Ecolo et le CDH ont déposé des résolutions qui seront débattues et mises au vote cet après-midi.

Tous les regards seront tournés vers le MR, le CD&V et l'Open VLD. Jeudi dernier, en séance plénière, ils avaient confirmé leur soutien à ce Pacte Global pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, sur lequel le Premier Ministre s'était personnellement engagé le 27 septembre à la tribune des Nations Unies.

C'était sans compter sur le revirement, le 13 novembre, de Théo Francken, ouvrant une crise au sein de la coalition suédoise.

Le secrétaire d'état avait été appuyé quelques jours plus tard par son parti. La Nconsidérant le texte "très problématique", doutant par exemple de son caractère non-contraignant.

Depuis lors, les positions n'ont pas bougé. La N-VA s'est mûrée dans son isolement (en compagnie du Vlaams Belang). Charles Michel s'employant, lui, à trouver par exemple dans une note interprétative, ou une explication de vote, que partagerait d'autres Gouvernements européens, des arrguments pour faire revenir les nationalistes flamands sur leur refus.

Les résolutions Ecolo/Groen et celle du CDH, cosignée par défi, appellent le Gouvernement fédéral à signer le Pacte sans réserve. Ils pourraient être rejoints - dans le débat - par certains députés de la majorité. En revanche, lors du vote, c'est beaucoup moins sûr.

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) demande de son côté au gouvernement de mettre un terme à ses chamailleries à propos de ce pacte. Elle suggère plutôt à l'exécutif de se pencher sur un certain nombre de questions économiques importantes qui sont toujours sur la table.

Aux yeux de Pieter Timmermans, l'administrateur délégué de la FEB, une chute du gouvernement sur cette question serait inadmissible. "Il reste encore une quinzaine de dossiers à boucler, notamment le jobsdeal, la norme énergétique et le budget mobilité. Il s'agit de dossiers importants pour lesquels nos entrepreneurs attendent une concrétisation."

La principale organisation patronale du pays ne se prononce par contre pas sur le pacte lui-même. "Résolvez le problème, sinon tout le bon travail du gouvernement de ces quatre dernières années risque d'être éclipsé. Résolvez-le et assurez-vous que le gouvernement ne tombe pas", demande Pieter Timmermans.