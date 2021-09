Le nombre de voitures en Belgique repart à la hausse après une baisse historique due à la pandémie

La pandémie avait mis un coup de frein aux voitures particulières et 2020 s’était imposée comme la première année où leur nombre avait baissé depuis la Seconde Guerre mondiale. Un constat qui appartient au passé puisqu’au 1er août 2021, la Belgique comptait 5.927.912 voitures particulières, contre 5.888.589 un an plus tôt, soit une augmentation de 0,7%.

Après la légère mais remarquable baisse de 0,01% enregistrée l’année dernière, le nombre de voitures particulières repart à la hausse en Belgique, observe jeudi l’office belge de statistique Statbel (SPF Économie). Les véhicules hybrides et électriques ont fait un bond en avant et ont largement franchi la barre des 250.000 voitures.

Ces dix dernières années, le nombre de voitures particulières a augmenté en moyenne de 0,92%. Les hybrides et électriques gagnent du terrain. Ainsi, les hybrides représentent actuellement 4,4% de l’ensemble du parc de véhicules particuliers et ont largement franchi la barre des 250.000 voitures : 258.916 voitures hybrides contre seulement 154.807 en 2020 (+67%).

L’essence continue par ailleurs de séduire les usagers : 2.951.770 contre 2.843.903 l’année dernière (+4%). Les véhicules à essence représentent à présent 49,8% du parc des voitures particulières.

À l’inverse, le diesel bat en retraite. Depuis 2015, le nombre de voitures particulières roulant au diesel diminue chaque année un peu plus vite. En 2021, on dénombre 6,8% de voitures diesel en moins qu’un an plus tôt. Le nombre de voitures diesel s’élève ainsi au 1er août à 2.623.556 exemplaires.