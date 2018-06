Le nombre de transactions immobilières en légère hausse au littoral

Le nombre de transactions immobilières a légèrement augmenté (+ 0,5%) l'an dernier à la Côte par rapport à 2016. Ostende et Knokke représentent, à elles seules, près de 40% de toutes les transactions au littoral, selon le baromètre des notaires diffusé vendredi.

En moyenne, un appartement sur la Côte coûtait 262.441 euros en 2017. Sur la période 2013-2017, le prix moyen a augmenté de 5,6%. Le prix d'un appartement à la mer en 2017 était en moyenne 21,8% plus élevé que le niveau national.

Le prix moyen d'un appartement fluctue entre 174.500 et 466.000 euros dans les communes côtières. Les appartements les moins chers sont situés à Westende, La Panne et Zeebrugge. Les plus chers sont situés à Nieuport, Heist-aan-Zee et Knokke, avec des prix respectivement supérieurs à 280.000, 335.000 et 465.000 euros.

Les hausses sont encore plus importantes sur la digue. Le prix moyen d'un appartement y a progressé de 6,6% en un an, à 320.429 euros. Le prix d'un appartement en bord de mer dépasse ainsi de près de 50% la moyenne nationale pour un bien de ce type.