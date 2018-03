Dans ces deux catégories, le nombre d'allocataires a diminué dans les trois Régions, Wallonie en tête (- 10%, à 184.860) devant la Flandre (- 8,5%, à 229.986) et la Région bruxelloise (- 4,1%, à 72.445). Par catégorie d'âge, c'est chez les jeunes qu'on observe la plus forte baisse (- 16,3% chez les moins de 25 ans, à 32.412).

Le nombre de chômeurs indemnisés, en baisse de 8,5% en un an, à son plus bas niveau depuis 1981 - © GAETAN GRAS - BELGA

Deux modifications réglementaires ont pesé sur l'évolution du nombre de chômeurs indemnisés: la limitation du droit aux allocations d'insertion et le relèvement de la condition d'âge pour la demande d'une dispense d'inscription comme demandeur d'emploi (de 60 ans en 2015 à 65 ans en 2020).

Le recul du nombre de non-demandeurs indemnisés s'explique, lui, notamment par le vieillissement de la population, "entraînant des sorties plus importantes vers le régime de pension".

Le chômage temporaire est également à la baisse. 2017 a connu un hiver moins rude (31 jours de gel, contre 43 jours en 2016) et le nombre de jours de chômage temporaire pour intempéries a diminué de 14,8%.

Le nombre de jours de chômage temporaire pour manque de travail pour raisons économiques, "qui reflète le mieux l'évolution de la conjoncture", enregistre lui aussi une diminution de plus de 20%.

Exprimé en équivalents temps plein, le chômage temporaire s'est élevé en moyenne mensuelle l'an dernier à 20.824 unités, le niveau le plus bas après 1946.

Le total des dépenses pour des prestations sociales de l'Onem a baissé de 554 millions d'euros (- 7%) en un an.

Pour l'avenir, l'Onem rappelle que la Belgique, avec un taux d'emploi de 67,7% (en 2016), reste très éloignée de l'objectif de 73,2% en 2020 fixé pour notre pays dans le cadre de la stratégie européenne en matière d'emploi.

L'Office pointe encore pour la Belgique "des problèmes structurels importants", comme la réintégration des groupes à risque et la différence entre les Régions en matière de taux d'emploi et de chômage. Désormais, à la suite du transfert des compétences, "les Régions disposent de tous les instruments pour mener une politique plus intégrée et plus efficiente en matière d'emploi, d'insertion et de réinsertion", note l'Onem.

La FEB appelle à diriger vers les postes disponibles

"La croissance économique continue de se renforcer grâce aux mesures de compétitivité et aux réductions des charges sur le travail adoptées dans le cadre du tax shift, qui ont un effet positif sur la création d'emplois dans le secteur privé", souligne la FEB pour expliquer la baisse. L'organisation patronale pointe également "plusieurs autres mesures politiques, telles que la réforme des allocations d'insertion (anciennement allocations d'attente) et certaines réformes au niveau des régimes de congé, qui continuent à produire leurs effets dans les chiffres".

Le directeur général de la FEB, Bart Buysse, appelle maintenant à "diriger au maximum les demandeurs d'emploi vers les postes disponibles". "Il est important que les nombreux emplois créés puissent être pourvus, sinon nous saperons les chances de croissance et d'emploi. Avec plus de 132.000 emplois vacants inoccupés en moyenne en 2017, il faut absolument s'atteler non seulement à une activation effective et efficace par le biais d'un accompagnement de qualité, mais aussi à un contrôle suffisant des efforts consentis par les chômeurs pour trouver un emploi."