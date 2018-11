Le nombre de chômeurs continue de baisser, d'année en année

En octobre, on dénombrait 337.612 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi ayant perçu une allocation en Belgique, soit 35.021 ou 9,4% de moins qu'en octobre 2017, a annoncé mercredi l'Office national de l'emploi (ONEM).

Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) a sensiblement diminué: -16,9% ou -5.537 unités. Il baisse dans les autres classes d'âge à l'exception des 60 à 65 ans (+28,1% ou +8.076 unités). "Il importe toutefois de tenir compte de la modification réglementaire concernant le relèvement de la limite d'âge pour l'obtention d'une dispense d'inscription comme demandeur d'emploi. En 2018, l'âge minimum pour l'obtention de la dispense a été relevé de 62 à 63 ans", souligne l'Onem dans un communiqué.

Le chômage a également reculé dans toutes les régions du pays: de 8,0% en Région wallonne (-12.156 unités), de 12,8% en Région flamande (-19.758 unités) et de 4,7% en Région de Bruxelles-Capitale (-3.107 unités). En octobre, on dénombrait en Région flamande, 134.737 chômeurs complets, en Région wallonne, 139.601 et en Région de Bruxelles-Capitale, 63.274.

Par ailleurs, selon les chiffres provisoires d'octobre, l'Onem recense 639 chômeurs pour lesquels le droit aux allocations d'insertion a expiré (pour les mois précédents de 2018, il s'agit de 3.840 personnes).