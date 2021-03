Le nombre d'entreprises créées en 2020 a augmenté en Belgique, malgré le Covid

Le Covid n’a pas tué la volonté d’entreprendre en Belgique. Surprise, malgré trois mois de très net plongeon, en mars, avril et mai dernier lors du premier confinement, la création d’entreprises est restée dynamique en 2020. Il y a même plus d’entreprises qui ont été créées en 2020, l’année passée, qu’en 2019.

Pierre-Nicolas Schwab, docteur en marketing et en économie, a réalisé un comparatif européen sur la question. Son constat : "au niveau de la Belgique tout entière, les entrepreneurs ont fondé au total 99.914 nouvelles entreprises en 2020, en légère augmentation par rapport aux — déjà — excellents chiffres de 2019 (93.341 entreprises créées)."

Selon les chiffres officiels analysés par Pierre-Nicolas Schwab, la situation est donc loin d’être catastrophique, en Belgique, en tout cas : " Ce qu’on remarque, c’est que dans certains pays, le Covid a ralenti la dynamique naturelle de création d’entreprise, et dans d’autres pays, comme le Portugal ou l’Espagne, la croissance a été complètement cassée et on assiste donc à une diminution du nombre de créations d’entreprises. "

"Une belle résistance"

"Il y a une exception dans le paysage européen, c’est la Suisse. La Suisse semble ne pas avoir du tout souffert du Covid en matière de création d’entreprise, puisque toutes les structures, qu’elles soient petites, microentreprises, ou plus grandes, sociétés anonymes, ont continué leur croissance sur le même rythme que les années précédentes. En Belgique, on a une belle résistance. C’est clair que les chiffres aujourd’hui sont inférieurs à ce qu’ils auraient pu être si on n’avait pas eu la crise du Covid, mais un peu comme en France, on a une belle résistance par rapport aux années précédentes."

Démographie des entreprises

Derrière le terme " entreprises ", il y a de nombreuses réalités possibles : des indépendants qui se sont constitués en société, ce qu’on appelle parfois aussi des PME sans employés.

Et puis, des entreprises plus grandes, avec employés, elles-mêmes de tailles diverses. Il y a en réalité moyen d’aborder et de présenter la démographie des entreprises des différentes manières.

Dès le mois de juin, la création d’entreprises observée est plus ferme que les années précédentes. Par rapport à la moyenne des créations ces dernières années, notamment entre 2015 et 2018.

Ensuite, un bémol tout de même : " après plusieurs mois durant lesquels assez peu de radiations d’entreprises étaient observées par rapport à 2019, le mois de décembre affiche un record en termes de radiations des registres de la TVA (+30,7% par rapport à décembre 2019)", annonçait récemment Statbel.

Une dynamique surprenante

Le Bureau du Plan a réalisé ses propres calculs (en prenant seulement en compte les entreprises du secteur 11 des comptes nationaux – les sociétés non financières, à l’exclusion des associations et partenariats. Idem pour les indépendants sans société assujettis à la TVA, qui ne sont pas pris en compte). Et il arrive à la même conclusion : Il y a eu plus d’entreprises créées en Belgique en 2020 qu’en 2019. Chantal Kegels, coordonne l’équipe en charge des études structurelles au Bureau du Plan, et elle qualifie cette dynamique de "surprenante, dans la mesure où en période de grosse crise comme celle qu’on a connue en, 2020, on pouvait s’attendre à avoir très peu de création. "

Entre nécessité et nouveaux marchés

" Or, dès le mois de juin, la création d’entreprises observée est plus ferme que les années précédentes. Pas uniquement par rapport à 2019, mais aussi par rapport à la moyenne des créations ces dernières années, notamment entre 2015 et 2018. " Pour Chantal Kegels, deux explications viennent essentiellement expliquer la dynamique de création d’entreprises observée en 2020 en Belgique : de nouveaux besoins - nouveaux marchés donc, et des créations d’entreprises "sous contrainte", faut de perspectives meilleures sur le marché du travail.

"D’abord, il y a une partie de ces nouvelles entreprises qui répondent certainement à de nouveaux besoins qui ont émergé avec la crise sanitaire que nous avons vécue, avec le confinement, mais aussi avec les mesures de distanciation sociale. Je pense par exemple à une augmentation dans les services informatiques pour aider tout ce qui est commerce en ligne, mais aussi tout le long de la chaîne logistique qui permet de répondre aux commandes faites en ligne. "

"Tester votre bonne idée"

Ensuite, explique-t-elle, "il y a ce qu’on appelle la création de nécessité, c’est-à-dire que quand vous n’avez pas d’emploi et que les perspectives concernant la possibilité de trouver un emploi s’assombrissent, vous êtes alors plus enclin à vous lancer si vous avez une bonne idée, à au moins tester votre bonne idée, donc à essayer de développer une activité parce que vous vous rendez bien compte que dans l’état actuel du marché du travail, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver un poste de salarié. "

Effets d’aubaine ?

Il n’est pas tout à fait à exclure que l’on ait aussi affaire à des effets d’aubaine, des gens qui ont voulu profiter des aides publiques déployées pour soutenir les entreprises. "En l’occurrence, si effets d’aubaine il y a eu, c’est surtout au tout début de la crise", estime Chantal Kegels, "quand pour agir au plus vite, les aides ont été données de manière forfaitaire, indépendamment du fait que la société venait d’être créée ou non. " Mais ce phénomène est jugé marginal, et il a nécessairement été limité dans le temps – réduit dès que les aides ont été conditionnées et pour partie liées aux chiffres d’affaires antérieurs.

Un autre phénomène a également pu jouer : des indépendants qui auraient choisi de se mettre en société pour obtenir plus d’aides que s’ils étaient restés, indépendants en personne physique, " ce type d’arbitrage n’est pas exclu non plus."

En fait pour le détail, c’est-à-dire la taille des entreprises créées, mais aussi les secteurs qui ont bénéficié ou pâti du Covid, il faudra attendre. Et pour savoir au sein des nouvelles entreprises créées l’année passée, quelle fraction d’entre elles va pouvoir se développer, notamment en matière d’emploi, c’est là sans doute plusieurs années qu’il faudra patienter, pour le vérifier sur le terrain économique.