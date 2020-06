Le nombre d’emplois vacants en Belgique a diminué de 7% au premier trimestre, en passant de 139.420 emplois vacants au dernier trimestre 2019 à 129.170. Le taux de vacance d’emploi, soit le nombre d’emplois vacants par rapport au nombre total d’emplois dans l’entreprise, a lui baissé de 3,39% à 3,20%, selon les dernières données de Statbel publiées ce jeudi.

La Wallonie et la Flandre ont vu une baisse de leurs emplois vacants de 2241 et 9065 respectivement, tandis que Bruxelles a connu une hausse de 1057 postes disponibles.

La Flandre reste la région du pays présentant le plus grand nombre d’emplois vacants (67% du total), suivie par la Wallonie (19%) et enfin Bruxelles (14%). C’est en Flandre que le taux de vacance d’emploi reste le plus élevé, à 3,53%, pour 3,17% à Bruxelles et 2,41% en Wallonie.

Plus d’emplois disponibles en intérim

Bien que davantage d’emplois vacants soient offerts pour des postes fixes (84,46%), le taux de vacance d’emploi est nettement supérieur pour les postes d’intérim (16,11%) que pour les postes fixes (2,79%).