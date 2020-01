Le nœud internet belge BNIX en forte progression l'année dernière

Le nœud internet belge BNIX a traité près d'un tiers de données en plus qu'en 2018, selon les statistiques de Belnet, le réseau national pour la recherche et l'éducation, publiées lundi.

BNIX fête ses 25 ans cette année. Ce point d'échange améliore la vitesse et la qualité du trafic internet entre les réseaux des fournisseurs web belges d'une part et les fournisseurs internationaux de contenus (Facebook et Netflix entre autres) et d'hébergement (notamment OVH).

Cette plateforme permet aux internautes belges d'échanger des données locales et de consulter des contenus plus rapidement.

En 2019, BNIX a traité 591 pétaoctets - ou 591.000.000 gigaoctets - de données, soit une progression de 31% par rapport à 2018. "La quantité de données échangées via BNIX a connu une augmentation spectaculaire l'année dernière", commente Belnet. "Le trafic moyen sur la plateforme a atteint 160 gigabits par seconde. En 2018, ce n'était 'que' 120 gigabits par seconde."

Cette forte augmentation du trafic s'explique en partie par la connexion du fournisseur de cloud Amazon Web Services (AWS) à l'automne. "L'arrivée d'AWS a généré beaucoup de trafic supplémentaire sur la plateforme BNIX depuis octobre 2019 et a régulièrement poussé le trafic de données vers des pics de 340 gigabits par seconde", explique Dirk Haex, directeur technique de Belnet. En outre, "l'utilisation croissante des services et appareils numériques dans notre société" a également joué un rôle.

Au total, 58 entreprises sont affiliées à BNIX. La plateforme accueille notamment les fournisseurs télécom Proximus, Telenet et Orange, ainsi que Microsoft, Netflix, Facebook ou encore le groupe public VRT.