Le ministre Bacquelaine veut abaisser la cotisation de solidarité, les syndicats protestent

Le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine, a toujours l'intention de diminuer, à partir de 2019, la cotisation de solidarité - une retenue sur les pensions les plus élevées-, a confirmé lundi son cabinet. Les partenaires sociaux expriment leurs doutes quant à ce projet.

Cette cotisation de solidarité a été instaurée au début des années 90 par l'ancien Premier ministre Jean-Luc Dehaene. Il s'agissait alors d'un impôt de crise devant permettre à la Belgique de satisfaire aux critères de Maastricht préalables à l'adhésion à la zone euro. Cette cotisation a déjà été supprimée pour les pensions les plus basses. Actuellement, la cotisation subsiste pour les isolés dont le montant total mensuel brut de la pension atteint 2.358,33 euros ou davantage.

"L'ambition est de diminuer progressivement la cotisation de solidarité de 25% à partir du 1er janvier 2019", confirme un porte-parole de M. Bacquelaine.

Le dossier a fait l'objet de discussions lundi au sein du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions. Un avis est attendu dans les prochains jours mais du côté des partenaires sociaux, tant les patrons que les syndicats, on se pose "de sérieuses questions" par rapport aux intentions du ministre. "Est-ce une dépense à faire dans le contexte budgétaire actuel?", s'interroge-t-on, alors que l'on évoque un coût de 82 millions d'euros.

Dans un communiqué commun, la CSC et la FGTB soulignent que la cotisation de solidarité "permet de prélever une petite contribution sur les pensions les plus élevées afin de relever les pensions les plus basses" et reprochent au ministre de vouloir "détricoter le financement de nos pensions."

"Nous exigeons que le ministre revienne sur ses pas. En tout cas, si ce gouvernement estime avoir 82 millions d'euros de trop, nous demandons qu'il les consacre au relèvement du montant des pensions minimums de l'ensemble des travailleurs", poursuivent les deux syndicats.

La CSC et la FGTB ne sont guère plus enthousiastes à l'égard des projets du ministre en matière de pension à temps partiel. "Beau à l'extérieur, mais pourri à l'intérieur", cinglent les syndicats.