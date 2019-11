Le microcrédit, une solution pour les petits entrepreneurs

Ce n’est pas toujours facile de trouver les financements nécessaires auprès des banques pour créer sa petite entreprise ou pour réorienter son business. Pourtant, des solutions existent. Parmi elles, le microcrédit. Exemple avec une petite start-up familiale dans le Brabant wallon, Océor.

L’entreprise Océor est créée il y a trois ans par Françoise Autain. Sa start-up commercialise une gamme de produits cosmétiques 100% bio, responsable, et belge. Et elle a fait appel au microcrédit. Elle vient d’ailleurs de recevoir un trophée des micro-entrepreneurs dans la catégorie "Pas d’âge pour entreprendre". Aujourd’hui, son microcrédit lui permet de financer la fabrication des produits de sa gamme. Elle peut donc constituer son stock, qu’elle va ensuite commercialiser soit auprès des magasins bios, soit directement sur son site en ligne.

De manière générale, on estime que les plafonds des microcrédits tournent autour des 15.000 euros. C’est le cas chez MicroStart, par exemple. Mais cela peut aller plus loin chez Cradle qui est un autre grand acteur du secteur, on peut aller jusqu’à 25.000 euros, du moins s’il s’agit de lancer une activité professionnelle intégrant une dimension durable.

Un secteur encore peu développé

D’après le directeur de MicroStart, Emmanuel Legras, le secteur pourrait se développer de manière exponentielle. D’après lui, le marché du microfinancement professionnel belge pourrait accompagner 50.000 entreprises par an, alors que pour l’instant, tous acteurs confondus, on atteint à peine les 1000 dossiers par an.