Le mécénat, ce n'est pas qu'un tableau qui finit dans le hall d'entrée d'une entreprise

Les prix Caïus du mécénat d'entreprise ont été décernés jeudi soir et les grands gagnants sont les promoteurs Immobel et BPI, qui avaient confié la friche Solvay à l'artiste street art Denis Meyers. Le prix du Caïus existe depuis maintenant presque 30 ans et depuis la fin des années 80, le mécénat très fortement a changé de visage. D'abord parce que les champs d'action du mécénat se sont diversifiés : humanitaire, sport, santé, avec toujours patrimoine et culture évidemment.

On peut dire que c'est fini le tableau ou la sculpture qui est placé dans le hall d'entrée de l'entreprise. Le mécénat s'est spécialisé, il est aujourd'hui plus en phase avec le cœur de métier de l'entreprise qui donne, quitte à devenir du mécénat de compétence. Autrement dit: donner des heures de travail disponibles, de l'expertise dans son propre secteur d'activité.

Et les gagnants de cette année, Immobel et BPI, illustrent parfaitement cette tendance : des promoteurs immobiliers qui agissent dans l'immobilier en mettant à disposition un chancre urbain pour en faire un espace culturel.

Retombées indirectes

La différence entre mécénat et sponsoring, c'est que le sponsoring est un investissement avec un retour directement quantifiable, considéré d'ailleurs comme une dépense publicitaire. Dans le cadre du mécénat, on ne parle pas de retombées directes, mais faire du mécénat dans son secteur d'activité a des avantages pour la croissance du secteur et pour les ressources humaines.

Benoît Provost dirige Prométhéa ASBL, qui a pour mission de développer le mécénat d'entreprise et qui est à l'origine de ce prix Caïus, explique : "On aide le secteur. En aidant le secteur, on crée une dynamique positive, qui elle-même peut créer une croissance, donc il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Et le deuxième est un élément surtout d'image pour les employer, pour attirer des nouvelles personnes dans une entreprise, pouvoir leur dire : 'au-delà du job que nous faisons ensemble, vous aurez la possibilité pendant vos heures de travail de donner quelques heures à une cause, quelle qu'elle soit'. Ça, c'est un élément d'attraction".

Long terme

Autre exemple de mécénat d'un type nouveau : LaVallée, un espace de travail collaboratif à Molenbeek. 154 personnes y travaillent dans l'industrie créative, photo, vidéo, graphisme par exemple, et bénéficient de loyers beaucoup moins chers que ceux du marché. Pierre Pevée gère ce projet, financé et développé par Smart, elle-même active dans le secteur créatif. Selon lui "ce secteur est en train de se diversifier et on retrouve en fait dans le développement du public de LaVallée le développement du public de Smart, un public qui est en train de s'élargir. On n'a pas que des artistes purs et durs à LaVallée. On a des entrepreneurs avec une vision business, des entrepreneurs avec une vision sociale et des entrepreneurs avec une vision artistique".

Il s'agit donc de rester en phase avec les évolutions de son secteur et d'y stimuler l'activité économique aussi, sans qu'il y ait pour autant des retours financiers directs. Le mécénat aujourd'hui, sous cette forme-là, est déjà économiquement beaucoup plus tangible et cela révèle une autre tendance de ce mécénat d'entreprise : celle de partenariat qui se noue sur le long terme. On est effectivement bien loin de la commande d'un tableau qui finit dans le hall d'entrée de l'entreprise.