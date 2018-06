Le marketing des Diables: une bonne affaire pour qui?

Dans le domaine de la distribution, Carrefour est un autre sponsor de taille des Diables. Avec notamment ses 300 000 albums Panini vendus 3,5 euros pièce et ses 200 millions de stickers octroyés en fonction du montant des achats en caisse. Sans parler des 70 produits qualifiés d’officiels (tridents, kickers personnalisables à effigie des joueurs) et vendus en exclusivité avec la caution de l’union belge.

Mais il n’y a pas que le foot dans la vie. Le constructeur allemand est largement impliqué dans le golf, l’athlétisme avec la famille Borlée, les sports moteurs et le bateau. La qualité "marketing" du football réside dans sa capacité à toucher le plus grand nombre. "Ce sont tous ces événements sportifs qui permettent à une marque d’être visible toute l’année. Après la Coupe du Monde suivront les 24H de Francorchamps... " Mais le sponsoring des Diables s’inscrit dans le long terme, puisque, pour BMW Belgique, le support du football en est déjà au deuxième mandat de parrainage et porte jusqu’en 2020."

Le choix des Diables se justifie aussi, pour la marque automobile, par son désir d’élargir son public "Nous avons étendu notre offre avec des modèles plus familiaux et nous voulions attirer dans nos showrooms des clients qui ne songeaient pas à en pousser la porte."

BMW est précisément l’un des principaux partenaires sponsors de la fédération. Un sponsor relativement récent puisque son soutien aux Diables remonte à 2012. Une époque difficile pour l’équipe nationale qui sortait alors de crise, se souvient Christophe Weerts, porte-parole de BMW: "En 2012, les diables n’avaient plus de visibilité. Depuis, ils se sont qualifiés pour une Coupe d’Europe et deux Coupes du monde."

InBev, BMW, Carrefour…, L’Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA) compte plus d’une dizaine de sponsors principaux. Les montants engagés demeurent secrets et, depuis plus de 5 ans, les Diables Rouges sont une "marque" que l’on s’arrache. Mais le marketing du foot est-il pour autant rentable?

Le sponsoring ça rapporte?

S’il est impossible de connaître les montants investis dans le sponsoring des diables (l’Echo estime que les principaux sponsors de l’URBSFA lui rapportent 10 millions d’euros), il est encore plus difficile d’estimer le gain financier d’un tel investissement. "On ne peut pas quantifier le sponsoring. On devrait comptabiliser toutes les apparitions de nos marques dans les médias, mais ce ne serait encore que du quantitatif et pas du qualitatif", argumente Christophe Weerts.

Deux millions de litres de bière

Pour le spécialiste du marketing Pierre-Alexandre Billiet, le gain financier existe bel et bien: "Le Mondial, c’est aussi une augmentation de la consommation. On s’attend à deux millions de litres de bières vendue en plus de la consommation à domicile et dans l’Horeca ".

Et tout le monde le reconnaît, le prix du sponsoring d’utilisation de la marque (ici les Diables) n’est pas si élevé. " Ce qui coûte, c’est la mise en place de plans de marketing. Et il faudra répercuter ces coûts sur la vente de produits supplémentaires, durant une très courte période. " Et selon Pierre-Alexandre Billiet, cela ne semble pas être le cas pour l’édition 2018 du Mondial.

L’important, dit-il est d’offrir une valeur émotionnelle au consommateur. Sinon, il n’achètera pas le produit. avec ou sans la photo des Diables.