Le marché immobilier en province de Namur est en pleine croissance

L'activité immobilière a fortement augmenté dans la province de Namur en 2018. C'est qui ressort du bilan dressé jeudi par des notaires namurois, à l'initiative de la fédération royale du notariat belge (Fednot).

La province namuroise a connu une hausse de transactions de 9% par rapport à 2017. C'est la plus forte du pays, devant la province de Liège (+ 6,1%) et le Hainaut (+ 5,8%). En comparaison, la moyenne nationale, encouragée par des taux d'intérêt hypothécaires stables (1,95% fin décembre), est de + 1,6%.

"On sent un réel attrait pour le territoire et il est encouragé par les communes, que cela soit à Namur, Dinant ou encore Ciney", a commenté la notaire namuroise, Géraldine Van Bilsen. "Le Brabant wallon est saturé et trop cher, la province de Namur apparaît donc comme une bonne solution pour beaucoup."

"Les années prochaines s'annoncent très prometteuses, avec les nombreux projets et grands travaux en cours", a-t-elle ajouté. "Cela devrait permettre à l'offre de mieux rencontrer la demande croissante."

Les experts nuancent toutefois l'augmentation enregistrée en 2018, rappelant que le Namurois représente toujours un faible volume des transactions à l'échelle du pays. C'est même l'une des trois provinces où le moins de transactions ont été enregistrées avec le Luxembourg, juste devant le Brabant wallon, la zone la moins étendue. "Mais cela devrait évoluer dans les années à venir, si la volonté d'urbanisation et du développement en périphérie est maintenue", a affirmé Mme Van Bilsen.