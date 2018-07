Le marché du travail saturé pour les logopèdes

Le marché du travail est saturé pour les logopèdes en Belgique, avertit jeudi la Commission de planification Offre médicale, l'organe chargé de scruter les besoins en matière d'offre médicale pour les métiers de la santé.

En 2016, il y avait 10.277 logopèdes actifs dans les soins de santé, respectivement 5.973 en Communauté flamande et 4.304 en Communauté française. Ces logopèdes sont jeunes: 46% d'entre eux ont moins de 35 ans. La population est également très féminine: 98% sont des femmes. Le nombre de logopèdes actifs pour 10.000 habitants est de 9,08 en Belgique.

Chaque année, quelque 1.200 étudiants sont diplômés en logopédie. Ce nombre important pose des problèmes pour offrir des stages de qualité, relève la Commission de planification.

Elle appelle les organisations professionnelles, les établissements d'enseignement et les décideurs à prendre conscience de ces problèmes et à mieux coordonner l'offre et la demande de logopèdes.