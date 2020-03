Le livre audio: une autre façon de lire ?

Curieusement, ce changement de regard a été rendu possible par quelques grandes sociétés américaines, notamment Amazon avec sa filiale Audible, qui propose plusieurs milliers de titres en français. Mais surtout, les éditeurs ont élargi leur offre de livres audio en collant plus à l’actualité littéraire, avec aussi des noms qui claquent.

Pour connaître la suite, il faut acheter le livre, soit en forme audio, soit évidemment en papier. C’est le début du livre et l’enregistrement sous format MP3 va durer tout de même 14 heures.

La part de marché du livre audio en Belgique

Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre. Un sondage Ipsos que vient de recevoir — après financement bien sûr — la Fédération Wallonie-Bruxelles indique que le livre audio est utilisé par 10% des gens, mais des gens qui lisent déjà au format numérique. En France, Olivier Carpentier estime, lui, que le livre audio capte entre 1 et 3% des ventes de livres. Mais pour lui, au fond, ce qui compte, c’est surtout l’accélération, la progression qui, dit-il, est plus forte que celle de l’e-book : " Donc, en fait, on est en train de réaliser le rêve des professionnels du livre audio, c’est-à-dire que l’audio book va peut-être dépasser l’e-book, parce qu’il est finalement plus adapté à la vie quotidienne, aux smartphones, à plein de choses ". Le livre audio est d’ailleurs souvent utilisé dans les transports en commun, en voiture, en faisant du sport aussi ou chez soi quand on cuisine, quand on fait le ménage ou du jardinage par exemple, mais quand on bouge.

Des freins à l’essor de ce livre audio ?

Le risque principal c’est que les GAFA — les fameux Google, Apple, Facebook et Amazon — confisquent ce marché avec leurs offres d’abonnement, au détriment des libraires et des acteurs traditionnels de la chaîne du livre, en profitant du prix élevé du livre audio, c’est ce que pointe que Olivier Carpentier : "C’est très difficile pour le livre audio d’atteindre le grand public dans son prix nominal, et c’est là que s’engouffrent des offres de type abonnements, des effets d’aubaine avec de la gratuité, de la vente à perte, des choses comme ça. Il faudrait donc que beaucoup plus de gens s’intéressent aux livres audio encore pour que le prix de vente descende, parce que vous comprenez bien que l’éditeur a besoin d’amortir ces coûts de production, qui sont assez élevés. Ce sont des coûts qui se superposent aux coûts initiaux du livre". Ces coûts de production sont vraiment très élevés. Or, une grande partie des lecteurs continuent à considérer que le prix d’un livre audio - et ça vaut d’ailleurs aussi pour les e-books, les livres électroniques — doit être nettement moins élevé que le prix du livre papier broché traditionnel.