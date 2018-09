Le Kenya veut discuter avec Ryanair et easyJet pour renforcer son offre touristique

Les autorités kenyannes souhaitent discuter avec les compagnies à bas-coûts Ryanair et EasyJet afin qu'elles volent vers ce pays, célèbre pour ses safaris et ses plages, lit-on mercredi dans le journal The Irish Times.

Le tourisme est l'un des principaux pourvoyeurs de devises au Kenya. Il a rapporté 1 milliard d'euros l'an dernier, selon les données de l'office du tourisme kenyan.

"Nous développons une stratégie pour encourager les compagnies low-cost à venir voler ici", explique Najib Balala, secrétaire kenyan du cabinet du Tourisme. "Je souhaite démarrer des discussions avec Ryanair et easyJet."

Le Royaume-Uni, hub pour les deux compagnies à bas-coûts, est le principal pourvoyeur de touristes de cette ancienne colonie britannique.

Le Kenya s'attend à une hausse du tourisme de près de 20% cette année en raison d'une meilleure sécurité, d'une meilleure offre hôtelière et une infrastructure renforcée. En 2017, un million de touristes ont visité le Kenya.