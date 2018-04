Le jeu vidéo "GTA 5" est le produit culturel le plus rentable de l'histoire

Le jeu vidéo "GTA 5" ("Grand Theft Auto V") est un succès tant auprès des adolescents que des jeunes adultes et il semble bien être le produit culturel le plus rentable de l'histoire. Lancé en 2013, il a rapporté plus de 6 milliards de dollars pour un investissement initial de 265 millions de dollars.

Un record dans l'industrie du jeu vidéo, mais aussi dans l'industrie culturelle en général car il bat à plates coutures le plus grand succès cinématographique jamais réalisé: "Avatar". Le film du réalisateur James Cameron avait généré près de 3 milliards de dollars de recettes, soit 2 fois moins donc que "GTA 5".

Pas le jeu le plus vendu au monde

"GTA 5", c'est plus de 90 millions d'unités vendues en boutique ou en ligne, ce qui est bien plus que les versions précédentes de cette série.

Mais quand on regarde le classement des jeux vidéo les plus vendus au monde, "GTA 5" en fait n'arrive que troisième, derrière "Tetris", numéro 1 avec 170 millions d'exemplaires vendus, et "Minecraft", 144 millions d'exemplaires vendus. C'est au niveau de la rentabilité que "Grand Theft Auto V" explose les records.

Un jeu très addictif

Un constat qui s'explique par le côté très addictif du jeu, voir "jouissif". Le jeu, au design soigné et réaliste, plonge les joueurs dans un univers ultra violent, peut-être même plus violent que les jeux vidéo actuels. Un véritable concentré de violences physiques et verbales, qui continue pourtant à séduire chaque année de plus en plus de joueurs. Ce serait donc sa longévité exceptionnelle qui expliquerait sa rentabilité.

Mais ce qui fait réellement la différence, ce sont les micropaiements. Ils permettent notamment aux joueurs d'acheter des armes ou d'autres objets dans le jeu, mais permettent aussi de progresser plus rapidement dans les différents niveaux. En bref, des centaines de millions de dollars de revenus supplémentaires pour les créateurs du jeu.