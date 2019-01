Le groupe de distribution Ahold Delhaize compte ouvrir 300 nouveaux points de vente

magasins dans les prochaines années, en particulier ses marques Proxy ou AD Delhaize.

L’autre vecteur de croissance du groupe sera le nouveau format Fresh Atelier : 200 ouvertures sont prévues dans les trois ou quatre prochaines années. Lors de sa présentation fin octobre 2018, le patron de Delhaize Belgique, Xavier Piesvaux, évoquait un format disruptif : "C’est un magasin qui va servir des clients extrêmement urbains en ultra proximité et qui va être capable, sur une surface de vente assez réduite par rapport à la proximité, de proposer un ensemble de services à nos clients."

Le premier d’entre eux, c’est de préparer des solutions repas sur place qui proposent un assortiment concentré sur le prêt à emporter, et surtout qui proposent aux clients l’ensemble de l’assortiment Delhaize sous forme digitale ou sous forme de collecte à l’intérieur du magasin en commandant la veille.

L’expansion se poursuit en Flandre

Ahold Delhaize n’a pas l’intention de renoncer à ses supermarchés Albert Heijn en Flandre. Au contraire même, il prévoit d’en ouvrir entre 30 et 50 dans les prochaines années, contre 40 actuellement.

Les deux marques (Delhaize et Albert Heijn) ont des positionnements stratégiques différents, complémentaires, qui ont l’avantage au passage de prendre Colruyt en tenaille. Albert Heijn est peut-être un peu moins connu, mais dans le communiqué du groupe, une demi-phrase résume son positionnement : "un assortiment surprenant et des prix hollandais". Allusion au stéréotype selon lequel les Néerlandais sont proches de leurs sous.

Avec leur renforcement des services digitaux, les deux édias vont accentuer la concurrence dans le secteur. On le voit bien d’ailleurs, c’est un secteur qui bouge depuis deux ou trois ans. Regardez les enseignes de hard discount : Lidl accélère la rénovation de ses magasins et elle en ouvre de nouveaux ; Aldi lance un plan de modernisation massif de ses magasins et fait même de la publicité dans les médias, en radio et en télé, c’est tout à fait nouveau. Et selon le magazine spécialisé Gondola, l’annonce hier d’Ahold Delhaize est en fait un véritable électrochoc dans le secteur.