Le groupe d'imagerie anversois Agfa-Gevaert prévoit une reprise totale de ses activités

Le groupe d'imagerie anversois Agfa-Gevaert s'attend à une reprise complète pour la plupart de ses activités après les dérèglements provoqués par la crise du coronavirus, indique-t-il mercredi dans ses résultats annuels.

L'entreprise a enregistré une baisse de ses ventes de 13,5% en un an, à 1,7 milliard d'euros. Le bénéfice ebitda ajusté (avant intérêts, impôts et amortissements) a lui chuté de plus de 35%, à 99 millions d'euros. En incluant le produit de la vente d'une partie des activités de HealthCare IT (cédé à un groupe italien pour près d'un milliard d'euros l'année dernière), le bénéfice net s'établit à 621 millions d'euros.

Agfa prévoit encore un premier semestre compliqué mais une reprise significative au second semestre, avec des progrès dans la plupart des divisions. A plus long terme, le groupe s'attend à une reprise presque complète. "A moyen terme, la plupart des activités du groupe se remettront complètement de la perturbation causée par le Covid-19. Certaines pourront même profiter des opportunités post-Covid et des développements du marché."